Bieloruskí hokejisti sú späť v hre, otočili duel D-skupiny s Rakúskom

olympijská kvalifikácia



D-skupina (Bratislava):



Bielorusko - Rakúsko 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)



Góly: 21. Stas (Bailen), 26. Šarangovič (Stas, Komarov), 33. Šarangovič (Protas, Komarov), 37. Prince (Demkov), 40. Platt (Prince, Paré) - 9. Herburger (Haudum, Baumgartner), 19. Lebler (Rossi, Zwerger), 148 divákov.

Tabuľka kvalifikačnej D-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3



-------------------------------------



2. Poľsko 1 1 0 0 0 1:0 3



3. Bielorusko 2 1 0 0 1 5:3 3



4. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:7 0

Bratislava 27. augusta (TASR) - Bieloruskí hokejisti sa vrátili do boja o ZOH 2022. Vo svojom druhom zápase v bratislavskej D-skupine olympijskej kvalifikácie zvíťazili nad Rakúskom 5:2 a pripísali si do tabuľky prvé tri body.Bielorusi, ktorí prekvapujúco podľahli v otváracom stretnutí Poľsku 0:1, mali nôž na krku a museli v piatok vyhrať, ak sa chceli udržať v hre o Peking. S Rakúšanmi však nezvládli prvú tretinu a po góloch Raphaela Herburgera a Briana Leblera prehrávali 0:2. V druhej časti sa ale nadýchli k veľkému obratu a po dvoch zásahoch Jegora Šarangoviča a jednom góle Andreja Stasa, Shanea Princea a Geoffa Platta otočili skóre na 5:2. Zverenci trénera Craiga Woodcrofta herne dominovali aj v tretej tretine, napriek ďalším šanciam už svoj náskok nezveľadili. Rakúšania, ktorí vo štvrtok prehrali s domácim Slovenskom 1:2, sú v tabuľke bez bodu poslední a už stratili šancu na postup.V druhom piatkovom súboji na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa stretnú domáci Slováci s Poľskom (19.15 h). Na ZOH 2022 do Pekingu sa kvalifikuje iba víťaz skupiny.