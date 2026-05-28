Bielorusko bude môcť v roku 2027 štartovať na MS 18
Budú môcť tiež štartovať na turnajoch žien.
Autor TASR
Zürich 28. mája (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) povolila Bielorusku v roku 2027 štartovať na MS 18 i na turnajoch v ženských kategóriách. Informoval o tom portál sport.cz.
„Ide o postupný a dôkladne riadený proces, detaily oznámime v najbližšom období," uviedla na svojom webe IIHF, ktorá sa zatiaľ nevyjadrila k možnému návratu Ruska do medzinárodných hokejových súťaží. -
Rusko a Bielorusko absentujú na veľkých podujatiach od roku 2022 od začiatku vojny na Ukrajine. V novej sezóne sa však pripravuje čiastočná reintegrácia Bieloruska, ktoré sa v apríli 2027 predstaví v A-kategórii MS 18.
