Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Šport

Bielorusko bude môcť v roku 2027 štartovať na MS 18

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Budú môcť tiež štartovať na turnajoch žien.

Autor TASR
Zürich 28. mája (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) povolila Bielorusku v roku 2027 štartovať na MS 18 i na turnajoch v ženských kategóriách. Informoval o tom portál sport.cz.

„Ide o postupný a dôkladne riadený proces, detaily oznámime v najbližšom období," uviedla na svojom webe IIHF, ktorá sa zatiaľ nevyjadrila k možnému návratu Ruska do medzinárodných hokejových súťaží. -

Rusko a Bielorusko absentujú na veľkých podujatiach od roku 2022 od začiatku vojny na Ukrajine. V novej sezóne sa však pripravuje čiastočná reintegrácia Bieloruska, ktoré sa v apríli 2027 predstaví v A-kategórii MS 18.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov