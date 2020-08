Baskov: Bielorusko je schopné zorganizovať MS aj bez Lotyšska

Minsk 29. augusta (TASR) - Bielorusko dokáže zorganizovať budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji aj bez Lotyšska. Uviedol to v stanovisku šéf tamojšej hokejovej federácie Dmitrij Baskov. Šampionát majú hostiť spoločne obe krajiny, no po nedávnych prezidentských voľbách v Bielorusku a následných nepokojoch Litva zvažuje odstúpenie.



Viceprezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Kalervo Kummola v rozhovore pre periodikum Ilta-Sanomat priznal, že existujú obavy o bezpečnosť vzhľadom na nestabilnú situáciu v krajine. Zároveň sa zaoberá možnosťou zmeniť dejisko šampionátu. Podľa Baskova však Bielorusko disponuje dostatočnými zdrojmi a infraštruktúrou na zabezpečenie bezproblémového priebehu MS. Informovala o tom agentúra TASS.



Lotyšský predseda vlády Krisjanis Karinš pred dvoma týždňami prezradil, že rokuje s IIHF o tom, aby jeho krajina neorganizovala MS s Bieloruskom. Dôvodom je napätá situácia po prezidentských voľbách. V Bielorusku vyšli do ulíc tisíce ľudí, podľa ktorých boli voľby zmanipulované. "V súčasnosti je ťažké predstaviť si, že po nedávnych udalostiach v Bielorusku môžeme spoločne organizovať šampionát," uviedol vtedy Karinš.