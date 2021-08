Bieloruskú bežkyňu chceli poslať domov z Tokia, kritizovala svoj tím

Tokio 1. augusta (TASR) - Bieloruskú bežkyňu a účastníčku letných olympijský hier v Tokiu Kryscinu Cimanovskú chcelo vedenie bieloruského olympijského tímu v nedeľu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska, informovali spravodajská televízia BBC a portál Meduza.io.



Bieloruská atlétka mala v pondelok štartovať v ženskej disciplíne beh na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafete 4x400 metrov. V nedeľu mali následne podľa jej slov za ňou prísť jej tréneri a oznámiť jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.



"Žiadam Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o pomoc. Bol na mňa vyvinutý tlak a snažia sa ma vyviesť z krajiny bez môjho súhlasu, preto žiadam MOV, aby zasiahol," napísala bežkyňa na sociálnej sieti Telegram.



Cimanovskú mali na letisko odprevadiť dvaja členovia bieloruskej delegácie v Tokiu - psychológ a jeden predstaviteľ Národného olympijský výboru Bieloruska. Na letisku sa však atlétka obrátila na políciu.



Pre agentúru Reuters atlétka uviedla, že do Bieloruska sa nevráti. Podľa BBC sa v súčasnosti nachádza spolu s japonskou políciou na letisku Haneda v Tokiu. Podľa bieloruského novinára z portálu Nexta sa Cimanovská plánuje obrátiť na rakúske veľvyslanectvo v Tokiu a požiadať o azyl.



MOV v krátkom vyhlásení uviedol, že si je vedomý správ o bieloruskej atlétke a že požiadal Národný olympijský výbor Bieloruska o vysvetlenie.



Bieloruský olympijský tím neskôr uviedol, že Cimanovskú z olympiády stiahli pre jej "emocionálny a psychický stav" a že sa nezúčastni na behu na 200 metrov a ani na štafete 4x400.