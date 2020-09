Bielsa bude pokračovať v Leedsi aj v ďalšej sezóne: Je to isté

Leeds 10. septembra (TASR) - Argentínsky tréner Marcelo Bielsa povedie futbalistov Leedsu United aj v nasledujúcej sezóne. Svojich zverencov priviedol do najvyššej anglickej súťaže po šestnástich rokov, dosiaľ však on ani klub oficiálne neprezradili predĺženie zmluvy.



"Zostane v Leedsi aj v ďalšom ročníku. Všetko sme prebrali s vedením a je to isté," povedal Bielsa počas štvrtkovej tlačovej konferencie pred začiatkom Premier League. Leeds sa v sobotu predstaví v úvodnom kole na pôde majstrovského Liverpoolu. "Majú jeden z najlepších tímov na svete, hrajú výborný futbal a majú skvelý systém. Ťažko povedať, ako sa moji hráči prispôsobia Premier League, musíme ich na to pripraviť, ale napokon sa to ukáže až na ihrisku," dodal Bielsa podľa agentúry AFP.