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Bielsa po remíze Uruguaja s Kapverdami: Chýbala nám intenzita
Štyridsaťročný brankár Fernando Muslera nastúpil už na svoj 18. zápas na MS a stal sa uruguajským rekordérom.
Autor TASR
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Miami 22. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja remizovali v druhom vystúpení v H-skupine na MS 2026 v Miami s Kapverdami 2:2. Juhoameričania prehrávali od 21. minúty po góle Kevina Pinu, no v závere prvého polčasu otočili skóre vďaka Maximilianovi Araujovi a Agustinovi Cannobiovi. V 61. minúte však vyrovnal striedajúci Helio Varela. Oba tímy majú v tabuľke na konte dva body.
Štyridsaťročný brankár Fernando Muslera nastúpil už na svoj 18. zápas na MS a stal sa uruguajským rekordérom. Jeho tím zakonči účinkovanie v skupine v sobotu 27. júna o 2.00 SELČ v Guadalajare proti Špenielom. Kapverdy nastúpia v rovnakom čase v Houstone proti Saudskej Arábii.
Uruguaj začal náporom, z dvoch rohových kopov však nič nevyťažil. V 14. minúte sa dostal k zakončeniu Valverde, ktorý však mieril veďľa vzdialenejšej žrde. Kapverďania rovnako ako v úvodnom dueli proti Španielsku vychádzali zo zabezpečenej obrany, z ktorej.sa snažili podnikať rýchle brejky. Po jednom z nich sa po faule Ugarteho dostali k priamemu kopu a Pina v 21. minúte strelou z 30 metrov prekonal Musleru - 0:1. Uruguaj v ďalšom priebehu prvého polčasu vystupňoval tempo a v jeho závere otočil nepriaznivý vývoj. V 44. minúte vyrovnal hlavou Araujo a v šiestej minúte nadstaveného času sa presadil Canobbio.
V úvode druhého polčasu Kapverdy trikrát striedali a v 61. minúte sa africký tím dočkal vyrovnania, keď Helio Varela po chybe Oliveru preloboval Musleru. Krátko na to mohli ísť Kapverdy dokonca do vedenia, no Monteiro svoju šancu nevyužil. Na druhej strane strelu Valverdeho zblokovala kapverdská obrana a gól Arauja neplatil pre ofsajd. Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa zareagoval dvojitým striedaním, na ihrisko poslal útočníkov Nuneza s De La Cruzom. Skórovať sa im však nepodarilo. V závere to nevyšlo ani Valverdemu z priameho kopu a tak Kapverdy po ďalšom heroickom výkone vybojovali na šampionáte druhý cenný bod.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA/
Bubista, tréner Kapverd: „Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu za ďalší obetavý výkon, hráči dali do toho srdce. V závere niektorí z nich už chytali kŕče, no podarilo sa nám uhrať cennú remízu, ktorá nám pred záverečným zápasom so Saudskou Arábiou dáva šancu na postup."
Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja: „V druhom polčase sme prestali hrať s takou intenzitou a to sa nám vypomstilo. Vo fázach zápasu, v ktorých sme dobre bránili, sme boli na ihrisku lepším tímom. Všetko je otvorené, stále máme šancu na postup."
Steven Moreira, obranca Kapverd: „Pracujeme veľmi tvrdo ako tím. Snažíme sa pred svetom prezentovať v čo najlepšom svetle a ukazať všetkým, že hoci sme na turnaji nováčikmi, máme svoju kvalitu."
Štyridsaťročný brankár Fernando Muslera nastúpil už na svoj 18. zápas na MS a stal sa uruguajským rekordérom. Jeho tím zakonči účinkovanie v skupine v sobotu 27. júna o 2.00 SELČ v Guadalajare proti Špenielom. Kapverdy nastúpia v rovnakom čase v Houstone proti Saudskej Arábii.
MS vo futbale - H-skupina:
Miami
Uruguaj - Kapverdy 2:2 (2:1)
Góly: 44. Araujo, 45+6. Cannobio - 21. Pina, 61. H. Varela
Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Ugarte, Olivera - Lopez Cabral
Uruguaj: Muslera - G. Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Valverde, Ugarte (70. De La Cruz), Bentancur - Araújo, Vinas (70. Nunez), Canobbio
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Lopes Cabral - Pina - Rodrigues (58. H. Varela), Mendes, Monteiro (80. Semedo), Arcanjo (46. Duarte) - Benchimol (58. Da Costa)
Miami
Uruguaj - Kapverdy 2:2 (2:1)
Góly: 44. Araujo, 45+6. Cannobio - 21. Pina, 61. H. Varela
Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Ugarte, Olivera - Lopez Cabral
Uruguaj: Muslera - G. Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Valverde, Ugarte (70. De La Cruz), Bentancur - Araújo, Vinas (70. Nunez), Canobbio
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Lopes Cabral - Pina - Rodrigues (58. H. Varela), Mendes, Monteiro (80. Semedo), Arcanjo (46. Duarte) - Benchimol (58. Da Costa)
Uruguaj začal náporom, z dvoch rohových kopov však nič nevyťažil. V 14. minúte sa dostal k zakončeniu Valverde, ktorý však mieril veďľa vzdialenejšej žrde. Kapverďania rovnako ako v úvodnom dueli proti Španielsku vychádzali zo zabezpečenej obrany, z ktorej.sa snažili podnikať rýchle brejky. Po jednom z nich sa po faule Ugarteho dostali k priamemu kopu a Pina v 21. minúte strelou z 30 metrov prekonal Musleru - 0:1. Uruguaj v ďalšom priebehu prvého polčasu vystupňoval tempo a v jeho závere otočil nepriaznivý vývoj. V 44. minúte vyrovnal hlavou Araujo a v šiestej minúte nadstaveného času sa presadil Canobbio.
V úvode druhého polčasu Kapverdy trikrát striedali a v 61. minúte sa africký tím dočkal vyrovnania, keď Helio Varela po chybe Oliveru preloboval Musleru. Krátko na to mohli ísť Kapverdy dokonca do vedenia, no Monteiro svoju šancu nevyužil. Na druhej strane strelu Valverdeho zblokovala kapverdská obrana a gól Arauja neplatil pre ofsajd. Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa zareagoval dvojitým striedaním, na ihrisko poslal útočníkov Nuneza s De La Cruzom. Skórovať sa im však nepodarilo. V závere to nevyšlo ani Valverdemu z priameho kopu a tak Kapverdy po ďalšom heroickom výkone vybojovali na šampionáte druhý cenný bod.
hlasy po zápase: /zdroj: FIFA/
Bubista, tréner Kapverd: „Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu za ďalší obetavý výkon, hráči dali do toho srdce. V závere niektorí z nich už chytali kŕče, no podarilo sa nám uhrať cennú remízu, ktorá nám pred záverečným zápasom so Saudskou Arábiou dáva šancu na postup."
Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja: „V druhom polčase sme prestali hrať s takou intenzitou a to sa nám vypomstilo. Vo fázach zápasu, v ktorých sme dobre bránili, sme boli na ihrisku lepším tímom. Všetko je otvorené, stále máme šancu na postup."
Steven Moreira, obranca Kapverd: „Pracujeme veľmi tvrdo ako tím. Snažíme sa pred svetom prezentovať v čo najlepšom svetle a ukazať všetkým, že hoci sme na turnaji nováčikmi, máme svoju kvalitu."
tabuľka H-skupiny:
1. Španielsko 2 1 1 0 4:0 4
2. Uruguaj 2 0 2 0 3:3 2
3. Kapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. S. Arábia 2 0 1 1 1:5 1
1. Španielsko 2 1 1 0 4:0 4
2. Uruguaj 2 0 2 0 3:3 2
3. Kapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. S. Arábia 2 0 1 1 1:5 1