Bielsa sa stal trénerom Uruguaja, podpísal zmluvu do MS 2026

Montevideo 17. mája (TASR) - Marcelo Bielsa sa stal oficiálne novým trénerom futbalovej reprezentácie Uruguaja. Argentínčan podpísal s tamojším zväzom kontrakt s platnosťou do MS 2026, informovala agentúra DPA. Na poste nahradil dočasného kouča Marcela Broliho.



Šesťdesiatsedemročný Bielsa viedol v minulosti reprezentácie Argentíny (1998-2004) i Čile (2007-2011), na klubovej úrovni Espanyol Barcelona, Athletic Bilbao, Olympique Marseille, Lazio Rím, OSC Lille či naposledy Leeds United (do februára 2022).



Prvé zápasy na lavičke uruguajskej reprezentácie by mal Bielsa absolvovať v júni v príprave proti Nikarague a Kube. Juhoamerická kvalifikácia na MS 2026 odštartuje v septembri. Na vlaňajšom svetovom šampionáte v Katare vypadol Uruguaj v základnej skupine.