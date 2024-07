Bielsa viní za vznik bitky organizátorov: Hráči nemali na výber

Charlotte 13. júla (TASR) - Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa v piatok uviedol, že organizátori sú zodpovední za bitku medzi jeho hráčmi a fanúšikmi Kolumbie. Incident sa odohral po semifinálovom stretnutí na Copa America, v ktorom Uruguaj prehral 0:1.



Po záverečnom hvizde prišlo najprv k hádkam a strkaniciam medzi hráčmi. Potom vyliezli Nunez, Ronald Araujo a ďalších približne desať ich spoluhráčov na tribúnu a vymenili si niekoľko úderov s priaznivcami súperovho tímu. Uruguajčania následne uviedli, že iba bránili rodinných príslušníkov, ktorých napadli Kolumbijčania. Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) po tomto incidente vyšetruje až desiatku uruguajských hráčov, čo Bielsu pobúrilo.



"Ak vidíte, že vašu manželku, matku, sestru alebo dieťa napadli a nikto im nepomáha, čo majú robiť? A potrestajú ľudí, ktorí ich prišli brániť? Hráči reagovali tak, ako by to urobil každý človek," vyjadril sa 68-ročný Argentínčan a poznamenal, že vznik potýčky treba pripísať organizátorom turnaja za to, že nezabezpečili bezpečnosť rodín hráčov: "Boli tam napadnuté matky s deťmi v náručí, manželky a sestry. Nikto nechcel vidieť násilnú reakciu. V prvom rade sa však treba pozrieť na to, čo túto reakciu vyvolalo a viete, kto je za to zodpovedný. Akékoľvek sankcie by nemali byť pre futbalistov, ale pre tých, ktorí ich prinútili konať tak, ako konali. Nemali na výber."