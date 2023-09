Bielsa vynechal Cavaniho a Suáreza z nominácie Uruguaja

Montevideo 4. septembra (TASR) - Nový tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa vynechal v nominácii na úvod kvalifikačných bojov o MS 2026 útočníkov Edinsona Cavaniho a Luisa Suáreza. Dvojnásobní majstri sveta si zmerajú sily s Čile v Montevideu 8. septembra a Ekvádorom v Quite o štyri dni neskôr.



Šesťdesiatosemročný argentínsky kouč nastúpil do funkcie v máji s cieľom omladiť mužstvo. Najstarším hráčom v kádri je 30-ročný brankár Sergio Rochet. Cavani pôsobí v argentínskom klube Boca Juniors a Suárez hrá za brazílske Gremio, obaja majú 36 rokov.



Útok Uruguaja povedie Darwin Nunez z Liverpoolu. Bielsa do tímu zaradil aj dvoch útočníkov hrajúcich v MLS. Facunda Torresa z Orlanda City a Cristiana Oliveru z Los Angeles FC. Informovala AP.