Biely balet odpovedal na rasizmus výhrou,Rodrygo: Toto dderby bolo iné

Madrid 19. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vyhrali mestské derby na pôde Atletica 2:1 a naďalej tak pokračujú vo víťaznej sérii. V tomto ročníku ešte neprehrali v žiadnej súťaži a vedú tabuľku o dva body pred Barcelonou. Tá zaváhala len v prvom kole, keď remizovala s Rayom Vellecano 0:0 a v sobotu si poradila s Elche jednoznačne 3:0. Negatívom madridského derby boli rasistické pokriky na útočníka hostí Vinicusa Juniora.



O úvodný gól sa v 18. minúte postaral Rodrygo, ktorý poslal za chrbát Jana Oblaka lob od Aureliena Tchouameniho. Okrem toho mali v úvode zápasu navrch domáci a aj po inkasovaní sa snažili o vyrovnávajúci gól, no lopta skončila opäť v ich bráne zásluhou Federica Valverdeho, ktorý skóroval po žrdi Juniora. Toho vysunul kvalitnou nahrávkou do behu Luka Modrič. Domáci znížili až v 83. minúte, keď sa pri rohovom kope presadil Mario Hermoso, pričom ten istý hráč išiel predčasne pod sprchy po tom, ako obdržal dve žlté karty v priebehu dvoch minút. Druhú si vyslúžil v nadstavenom čase za strkanicu so striedajúcim Danielom Ceballosom pri rohovom kope. Jeho tím tak zaznamenal druhú prehru v tejto sezóne a v tabuľke figuruje na siedmom mieste s desiatimi bodmi - o skóre pred Realom Sociedad San Sebastian.



Stretnutie poznačilo aj rasistické správanie domácich fanúšikov. Tí pokrikovali pred duelom na Juniora a používali aj slovo opica. Stalo sa tak v nadväznosti na štvrtkové vyjadrenie šéfa Španielskej asociácie futbalových agentov Pedra Brava, ktorý nevyberane kritizoval spôsob, akým brazílsky útočník oslavuje svoje góly. Počas zápasu bol terčom rasistických pokrikov a diváci naňho hádzali rôzne predmety.



"Derby sú vždy dôležité, ale dnes to bolo trochu iné. Spôsobili to udalosti z predošlých dní. Za seba môžem povedať, že sme odpovedali v zápase. Som spokojný so svojím výkonom a s ďalším gólom," uviedol Rodrygo pre AFP. Brazílčana zaznamenal tretí gól v tomto ročníku.



"Rodrygo a Valverde sú veľmi výnimoční hráči, stelesňujú všetko, čím by mal byť moderný futbalista. Sú pozične variabilní, niečím vynikajú, majú techniku, fyzičku a my sme s nimi spokojní," povedal po stretnutí tréner "Bieleho baletu" Carlo Ancelotti, ktorého zverenci zvládli zápas aj bez zraneného ťahúňa Karima Benzemu.



Víťaznému tímu vzdal poklonu aj jeho náprotivok Diego Simeone, keď vyzdvihol razanciu hostí: "Tento Real mi pripomína mužstvo, ktoré sme mali s Diegom Costom. S ráznosťou je futbal ohromnou hrou."