Bierhoff chápe výhrady proti nahustenému programu,no pripomína záväzky

Berlín 21. júna (TASR) - Športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Oliver Bierhoff nevidí inú možnosť, ako obnoviť reprezentačnú sezónu v septembri. Európska futbalová únia (UEFA) v stredu rozhodla o začiatku Ligy národov napriek tomu, že hráčov čaká náročný program.



Väčšina európskych klubových súťaží sa dohrá v júli či začiatkom augusta, následne pre niektoré tímy budú pokračovať Liga majstrov a Európska liga. "Vieme o vysokej záťaži, ktorá čaká hráčov, ale aj oni vedia, že v lete nebudú mať voľno. Aj my chceme a musíme odohrať naše zápasy, pretože máme podpísaných mnoho zmlúv s našimi partnermi," povedal podľa agentúry DPA Bierhoff na margo reprezentačných povinností.



Proti programu medzištátnych stretnutí sa nedávno ohradili z Bayernu Mníchov. Jeden z adeptov na triumf v Lige majstrov by v prípade postupu odohral finále 23. augusta. Nemecká reprezentácia pritom v LN už 3. septembra vycestuje do Španielska a o tri dni neskôr privíta Švajčiarsko.