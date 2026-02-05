Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bilbao je v semifinále Španielskeho pohára, rozhodol Williams

Ilustračná snímka. Foto: TASR

FC Valencia - Athletic Bilbao 1:2 (1:1).

Autor TASR
Madrid 4. februára (TASR) - Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian vyhrali v stredajšom dueli štvrťfinále Španielskeho pohára na pôde Deportiva Alaves 3:2 a postúpili do semifinále. Hostia ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali 1:2, ale gólmi Goncala Guedesa a Orriho Oskarssona v priebehu štyroch minút otočili výsledok. Postup medzi najlepšiu štvorku vydrelo aj Bilbao, o víťazstve Athletica 2:1 na ihrisku Valencie rozhodol v šiestej minúte nadstaveného času Inaki Williams.



štvrťfinále Španielskeho pohára /na jeden zápas/:

Deportivo Alaves - Real Sociedad 2:3 (2:1)

Góly: 8. Rebbach, 29. Martinez (z 11 m) - 15. Oyarzabal, 76. Guedes, 80. Oskarsson



FC Valencia - Athletic Bilbao 1:2 (1:1)

Góly: 35. Sadiq – 26. Sadiq (vl.), 90.+6 I. Williams
