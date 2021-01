Bilbao postúpilo cez Real Madrid do finále španielskeho Superpohára

Semifinále španielskeho Superpohára v Malage:



Real Madrid – Athletic Bilbao 1:2 (0:2)



Góly: 73. Benzema – 19. a 38. Raul Garcia (druhý z 11m)

Malaga 14. januára (TASR) - Futbalisti Athletica Bilbao postúpili do finálového súboja o španielsky Superpohár. Vo štvrtkovom druhom semifinále v Malage vyhrali nad obhajcom trofeje Realom Madrid 2:1, keď sa o oba ich góly postaral Raul Garcia. Vo finále sa Bilbao v nedeľu v Seville stretne s FC Barcelona.Bilbao sa ujalo vedenia v 18. minúte, keď Raul Garcia dostal prihrávku do šestnástky a strelou po zemi prekonal Thibauta Courtoisa. Pred koncom prvej časti ten istý hráč premenil pokutový kop po faule Lucasa Vazqueza. Karim Benzema v 73. minúte zblízka znížil na 1:2, no Real už ďalší gól nepridal.