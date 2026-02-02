< sekcia Šport
Bilbao remizovalo so San Sebastianom 1:1 v 22. kole La ligy
V súťaži nedokázalo zabodovať naplno v šiestom stretnutí v rade.
Autor TASR
Bilbao 2. februára (TASR) - Futbalisti Athleticu Bilbao remizovali v baskickom derby s Realom Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1) v nedeľnom stretnutí 22. kola španielskej La Ligy. V súťaži nedokázali zabodovať naplno v šiestom stretnutí v rade a patrí im 11. priečka. Ich regionálny rival je na 8. pozícii.
La Liga - 22. kolo:
Athletic Bilbao - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)
Góly: 88. Ruiz de Galarreta - 38. Guedes, ČK: 83. Mendez (San Sebastian)
Athletic Bilbao - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:1)
Góly: 88. Ruiz de Galarreta - 38. Guedes, ČK: 83. Mendez (San Sebastian)