Bilbao triumfoval v 10. etape TdF, Vingegaard udržal žltý dres

výsledky 10. etapy (Vulcania - Issoire 167 km):



1. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) 3:52:34

2. Georg Zimmermann (Nem./Intermarche-Circus–Wanty)

3. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën Team)

4. Krist Neilands (Lot./Israel–Premier Tech)

5. Jhoan Esteban Chaves Rubio (Kol./UCI WorldTeam EF Education–EasyPost) všetci rovnaký čas

6. Antonio Pedrero (Šp./Movistar Team) +3 s

7. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl Trek)

8. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers) obaja +27

9. Warren Barguil (Fr./Team Arkéa-Samsic) +30

10. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal Quick-Step) +32

... 130. Peter SAGAN (SR/Total Energies) +20:18 min



celkové poradie po 10. etape:



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 42:33:13 h

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) +17 s

3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +2:40 min

4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:22

5. Bilbao +4:34, 6. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +4:39

7. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4:44

8. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +5:26

9. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:01

10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +6:45

... 132. SAGAN 2:07:00 h



bodovacia súťaž:



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 260 b

2. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 149

3. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 143

... 34. SAGAN 27



súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 46 b

2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) 28

3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Pro Cycling) 26

Issoire 11. júla (TASR) - Španielsky cyklista Pello Bilbao triumfoval v utorkovej desiatej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Bahrain Victorious prišiel do cieľa 167 km dlhej trasy z Vulcanie do Issoire v čase 3:52:34 h a v celkovom poradí sa predral až na piate miesto. Druhý skončil Georg Zimmermann z Nemecka (Intermarche-Circus–Wanty) a tretí bol Austrálčan Ben O'Connor (AG2R Citroën). Žltý dres si udržal Jonas Vingegaard pred Tadejom Pogačarom. Peter Sagan obsadil 130. miesto.Jazdcov čakal po dni oddychu kopcovitý profil etapy s cieľom na rovine, po nedeľnom horskom dojazde mali pretekári jednoduchší záver. Čakalo na nich však horúce počasie, v niektorých fázach trate ukazoval teplomer viac ako 35 stupňov Celzia.Úvodná horská prémia Col de la Moreno ponúkla vhodnú príležitosť na vytvorenie úniku. Pelotón sa úplne roztrhal, favoriti však kontrolovali situáciu. Po stúpaní na Col de Guery nasledoval najťažší kopec dňa Col de la Croix St. Robert. Po ňom sa na čele vytvorila sedemčlenná skupina, ktorú stíhala ďalšia sedmička, o tempo v nej sa staral najmä Julian Alaphilippe. Pelotón strácal 2:45 minúty, Pogačar s Vingegaardom nemali dôvod na paniku.Skupina s Alaphilippom dostihla únik 85 kilometrov pred koncom, na čele sa striedalo v tempe 14 pretekárov. Hlavný balík naďalej zaostával okolo troch minút. O všetkom sa napokon rozhodlo po poslednom stúpaní na Cote de la Chapelle-Marcousse. Najskôr na ňom pozbieral zvyšky síl Krists Neilands a odtrhol sa. Dvadsaťosemročného Lotyša však napokon dostihla pätica na čele s Bilbaom necelé tri kilometre pred páskou. V závere mal Španiel najviac síl a aj vďaka bonusovým sekundám sa dostal z 11. miesta do prvej päťky.," uviedol Španiel v cieľových priestoroch.V stredu je na programe 180 km dlhá etapa z Clermontu do Moulinsu, má zvlnený profil.