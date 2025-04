Bilbao živí šancu na domáce finále Európskej ligy

štvrťfinále Európskej ligy 2024/25 - prvé zápasy



štvrtok 10. apríla:



18.45 FK Bodö/Glimt - Lazio Rím /Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.)/



21.00 Olympique Lyon - Manchester United /Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)/



21.00 Glasgow Rangers - Athletic Bilbao /Rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)/



21.00 Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt /Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)/





Bratislava 9. apríla (TASR) - Futbalisti Athleticu Bilbaa nastúpia na úvodný štvrťfinálový zápas na ihrisku Glasgowu Rangers s cieľom priblížiť sa vysnívanému finále Európskej ligy. To sa uskutoční 21. mája práve v Bilbau, čo zvyšuje motiváciu španielskeho tímu. Rangers sa na úvodný zápas EL nenaladili ideálne, keď v domácej súťaži prehrali s Hibernianom 0:2, zatiaľ čo Bilbao neprehralo v štyroch zápasoch za sebou.Nórsky majster FK Bodö/Glimt sa prvýkrát prebojoval do štvrťfinále EL. Čeliť bude rímskemu Laziu, ktoré sa medzi osmičku najlepších tesne prehrýzlo cez Plzeň. FK začne dvojzápas na domácom trávniku, na ktorom si verí. Jeho hráči zvíťazili v piatich zo šiestich domácich zápasoch EHL." citovala trénera Kjetila Knutsena stránka uefa.com. Oba tímy sa na vzájomný zápas naladili víťazstvami v domácich ligách.Po dva a pol roku sa znovu stretnú hráči Tottenhamu a Frankfurtu. Na jeseň 2022 na seba narazili v skupinovej fáze Ligy majstrov. Dva zápasy vyzneli lepšie pre anglický tím po výsledkoch 0:0 a 3:2. Tottenham si nedeľňajším víťazstvom nad Southamptonom 3:1 napravil chuť po dvoch prehrách v Premier League, no naďalej v nej figuruje až na 14. mieste.“ poznamenal obranca Micky Van De Ven. Franfurt si verí po tom, čo v predošlej fáze vyradil Ajax Amsterdam so skóre 6:2. Tréner Dino Toppmöller sa bude spoliehať aj na Maria Götzeho, ktorý sa proti Ajaxu prezentoval dvoma gólmi,“ uviedol Toppmöller podľa uefa.com.Francúzsky Lyon zvíťazil v šiestich zápasoch z predošlých siedmich a svoju formu chce potvrdiť aj proti Manchestru United. „Červení diabli“ cez víkend remizovali v Premier League s mestským rivalom City 0:0. V predošlom zápase EL sa prezentovali víťazstvom nad Realom Sociedad San Sebastian 4:1, na ktorom sa hetrikom podieľal Bruno Fernandes. Tréner Ruben Amori ocenil jeho prínos a verí že aj s jeho pomocou sa predĺži pozitívna bilancia United proti Lyonu, s ktorým Manchester ešte neprehral.citovala Amoriho stránka uefa.com.