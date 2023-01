Bilbao zvíťazil v 3. etape Tour Down Under, Svrček na 86. mieste

3. etapa TDU (Norwood-Campbelltown 117 km):

1. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) 2:48:10 h,

2. Simon Yates (V. Brit./Jayco AlUla),

3. Jay Vine (Aus./UAE Team Emirates) obaja rovnaký čas ako víťaz,

... 86. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +5:00.



celkové poradie:

1. Vine 10:32:50 h,

2. Bilbao +15, 3. S. Yates +16,

...77. SVRČEK +7:56.

Campbelltown 20. januára (TASR) - Španielsky cyklista Pello Bilbao zvíťazil v 3. etape pretekov Tour Down Under, keď zdolal v špurte Brita Simona Yatesa a domáceho Jaya Vinea. Slovák Martin Svrček obsadil 86. miesto s mankom päť minút.Bilbao rozhodol o svojom triumfe v záverečnom stúpaní, no do celkového vedenia sa dostal Vine. Ten má pred Španielom náskok pätnásť sekúnd. Predošlý líder Rohan Dennis sa výrazne prepadol po poruche prevodov, pre ktorú musel meniť bicykel. Svrček si polepšil o jedenásť pozícií a figuruje celkovo na 77. priečke.Tretia etapa so zvlneným profilom odštartovala v meste Norwood a skončila sa v Campbelltowne. Merala 117 kilometrov a pretekári prekonali 2440 výškových metrov. Predposledná štvrtá etapa je na programe v noci na sobotu SEČ s cieľom v meste Willunga.