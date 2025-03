Bilbau pomohol dvojgólový Nico Williams, sen o domácom finále žije

Bilbao 14. marca (TASR) - Futbalisti španielskeho Athletica Bilbao naďalej živia v Európskej lige nádej na účasť vo finále, ktoré sa uskutoční 21. mája na ich domovskom štadióne. V osemfinálovej odvete s AS Rím dokázali zmazať jednogólové manko a bez väčších problémov postúpiť po víťazstve 3:1.



Rimania si skomplikovali situáciu už v 11. minúte, keď musel ísť predčasne pod sprchy skúsený obranca Mats Hummels a udržanie postupové skóre sa stalo o to náročnejšou misiou. Bezgólový stav bol napokon až do nadstaveného času prvého polčasu, ešte pred prestávkou potešil domáce tribúny Nico Williams. "Teším sa na finále. Urobili sme neuveriteľnú robotu a zaslúžili sme si postúpiť," uviedol muž zápasu pre denník Guardian.



Nico Williams pridal aj tretí gól Bilbaa, ešte predtým rozvlnil sieť Yuri Berchiche. Hostia už mohli len korigovať, na konečných 1:3 sa lúčili so súťažou po premenenej penalte Leandra Paradesa. "Celý prvý polčas sme sa dobre držali, na konci prvého polčasu sme inkasovali gól. Chlapcom som povedal, že je tu celý druhý polčas, máme šancu na dobrý výsledok. Je to škoda, lebo sa nám darilo a boli sme presvedčení o tom, že odohráme veľmi dobrý zápas. Nedá sa chalanom nič vytknúť. Urobili sme to najlepšie, čo sme mohli. Teraz bude cieľ dostať Rimanov čo najvyššie," prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner AS Claudio Ranieri.



Athletic dominovalo vo všetkých hlavných štatistických ukazovateľoch a ukončilo tak osemzápasovú sériu súpera bez prehry. Vo štvrťfinále vyzvú Glasgow Rangers. "Som veľmi šťastný za nesmierne dôležité víťazstvo. Fanúšikovia nás tlačili od prvej minúty a my sme im urobili radosť. Ukazujeme, že máme skvelý tím, nie je náhoda, že sme sa umiestnili na druhom mieste. Verím, že krok po kroku dosiahneme na náš cieľ," povedal dvojgólový Nico Williams.