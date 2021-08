Bilesová necítila tlak, súťaž si užila: Nečakala som medailu

Americká gymnastka Simone Bilesová (vpravo) získala bronz na olympiáde v Tokiu na kladine 3. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Tokio 3. augusta (TASR) - Po odhlásení z individuálneho viacboja, finále na bradlách, prostných a na preskoku získala americká gymnastka Simone Bilesová na OH 2020 bronzovú medailu na kladine.Štvornásobná zlatá medailistka z Ria 2016 absolvovala minulý týždeň iba jeden neúspešný preskok v tímovej súťaži a odvtedy ju diváci cvičiť nevideli. Odôvodnila to psychickými problémami. Podľa vlastných slov nemala pred odchodom do Tokia žiadne problémy, tie sa začali až po kvalifikácii. Sama nedokázala pochopiť, prečo hlava a telo nespolupracovali:Na kladine sa napokon rozhodla štartovať a v porovnaní s kvalifikáciou si polepšila o štyri priečky.povedala Bilesová.dodala Američanka.Bilesová sedela počas štyroch finále, v ktorých nenastúpila na tribúne a povzbudzovala športovcov z USA. Veľa pre ňu znamenalo, že jej lekári nakoniec dali pre štart na kladine zelenú. Či siahne o tri roky Američanka v Paríži na piate olympijské zlato, pre ňu nie je v tejto chvíli téma.cituje slová gymnastky internetový portál nau.ch.