Bilesová po triumfe na USC zatiaľ nerozmýšľa nad účasťou na OH2024

New York 8. augusta (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová po víťazstve na US Classics (USC) uviedla, že zatiaľ nerozmýšľa nad účasťou na OH2024 v Paríži. Štvornásobná olympijská šampiónka má za sebou po dvojročnej prestávke úspešný návrat do súťažného diania. V Hoffman Estates vyhrala viacboj s bodovým ziskom 59,100 a o päť bodov zdolala druhú Leanne Wongovú. Najlepšia bola aj na kladine a v prostných.



Pre dvadsaťšesťročnú Bilesovú to bola prvá súťaž od olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa gymnastka postarala o pozornosť, keď odstúpila zo súťaže družstiev pre psychické problémy. Svoj krok vysvetlila tým, že pri točených prvkoch stráca prehľad o tom, kde sa vo vzduchu nachádza.



US Classics boli poslednou kvalifikačnou akciou pred majstrovstvami USA v San Jose (24.-27. augusta). Po súťaži odpovedala aj na otázky o jej možnom štarte na olympijských hrách v Paríži. "Môj hlavný cieľ bol toto podujatie, ďalej sa sústrediť na majstrovstvá USA a svetový šampionát. Potom uvidíme, čo bude ďalej, ale zatiaľ to ide správnym smerom. Stále však musím na sebe pracovať. Budem klásť dôraz na to ako sa cítim," uviedla Bilesová podľa agentúry DPA.