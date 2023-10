Bilesová rozšírila rekordnú zbierku, má zlato i v prostných

MS v športovej gymnastike v Antverpách - náradia, finále:



Muži



preskok:

1. Jake Jarman (V.Brit.) 15,050 b.,

2. Khoi Young (USA) 14,849,

3. Nazar Čepurnyj 14,766,

4. Igor Radivilov (obaja Ukr.) 14,750,

5. Paul Juda (USA) 14,550,

6. Artur Davtjan (Arm.) 14,549,

7. Harry Hepworth (V.Brit.) 14,433,

8. Kevin Penev (Bulh.) 14,183



bradlá:

1. Lukas Dauser (Nem.) 15,400 b.,

2. Š' Cchung (Čína) 15,066,

3. Kaito Sugimoto 15,000,

4. Kazuma Kaja (obaja Jap.) 14,733,

5. Iľja Kovtun (Ukr.) 14,633,

6. Asher Hong (USA) 14,466,

7. Matteo Levantesi (Tal.) 13,866;

8. Yul Moldauer (USA) 13,133



hrazda:

1. Daiki Hašimoto (Jap.) 15,233 b.,

2. Tin Srbič (Chor.) 14,700,

3. Su Wej-te (Čína) 14,500,

4. Milad Karimi (Kaz.) 14,433,

5. Juda 14,100,

6. Arthur Mariano (Braz.) 13,533,

7. Kenta Čiba (Jap.) 12,700,

8. Felix Dolci (Kan.) 11,100



Ženy



kladina:

1. Simone Bilesová (USA) 14,800 b.,

2. Čou Ja-čchin (Čína) 14,700,

3. Rebeca Andradeová (Braz.) 14,300,

4. Sanne Weversová (Hol.) 14,100,

5. Urara Ašikawová (Jap.) 14,066;

6.Čang Čching-jing (Čína) 13,100,

7. Shilese Jonesová (USA) 12,933,

8. Pauline Schäferová-Betzová (Nem.) 12,800



prostné:

1. Bilesová 14,633 b.,

2. Andradeová 14,500,

3. Flavia Saraivová (Braz.) 13,966,

4. Sabrina Maneca-Voineová (Rum.) 13,766,

5. Jonesová 13,666,

6. Naomi Visserová (Hol.) 13,300;

7. Čou Ja-čchin 13,300,

8. Alice Kinsellová (V.Brit.) 12,666

Antverpy 8. októbra (TASR) - Americká gymnastka Simone Bilesová v nedeľu dvakrát rozšírila svoju rekordnú zbierku. Po triumfe na kladine zvíťazila na svetovom šampionáte v Antverpách aj v prostných a získala už 23. zlato z MS. Svoj prvý titul vybojovali Brit Jake Jarman v preskoku a Nemec Lukas Dauser, ktorý uspel na bradlách. Na hrazde dominoval Japonec Daiki Hašimoto.Bilesová sa zaskvela aj v záverečný deň šampionátu a po dvoch prvenstvách opäť zvýšila náskok na čele historických tabuliek. Najprv sa tešila na kladine, keď vo finále dostala známku 14,800 bodu a tesne zdolala 17-ročnú Číňanku Čou Ja-čchin (14,700) a Brazílčanku Rebecu Andradeovú (14,300). V tejto disciplíne získala už šiesty cenný kov na MS (4-1-1).Následne 26-ročná Američanka zvíťazila aj v prostných výkonom 14,633 b. Uspela pred dvojicou brazílskych súperiek, Andradeová sa musela tentoraz uspokojiť so striebrom (14,500), bronz získala Flavia Saraivová (13,966). V prostných tak zostáva Bilesová na MS stále nezdolaná. Na šampionáte v Antverpách vybojovala dokopy päť medailí, z toho štyri zlaté, keď predtým triumfovala aj v individuálnom viacboji a vo viacboji družstiev s tímom USA. Iba na preskoku ju prekonala Andradeová. Celkovo si fenomenálna Američanka pripísala na MS (30) a OH (7) už 37 cenných kokov. Do súťažného diania sa pritom vrátila iba v auguste po dvoch rokoch, prvýkrát od odstúpenia z väčšiny disciplín na OH v Tokiu.Svoj prvý titul svetového šampióna získal Brit Jarman, ktorý triumfoval v preskoku. Vo finále zaznamenal súhrnnú známku 15,050 bodu. Zvíťazil pred Američanom Khoiom Youngom (14,849) a Ukrajincom Nazarom Čepurným (14,766). Dvadsaťjedenročný Jarman je v tejto disciplíne úradujúci majster Európy, na MS pridal druhý cenný kov po bronze vo viacboji družstiev v Liverpoole 2022.Na bradlách sa tešil zo zisku titulu Nemec Dauser. Tridsaťročný gymnasta využil absenciu trojnásobného majstra a olympijského šampióna Cou Ťing-jüana z Číny a zvíťazil výkonom 15,400 b. Po zisku striebra na vlaňajších MS a OH v Tokiu tak konečne vystúpil na významnom podujatí na ten najvyšší stupienok.Olympijský víťaz Hašimoto zacvičil na hrazde za 15,233 bodu a ukoristil tretie zlato v Antverpách. Vo finále uspel pred Chorvátom Tinom Srbičom (14,700), bronz putoval do Číny zásluhou Su Wej-teho (14,500). Hašimoto predtým na MS 2023 obhájil titul vo viacboji jednotlivcov a s tímom Japonska získal aj zlato vo viacboji družstiev.