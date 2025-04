New York 22. apríla (TASR) - Americká športová gymnastka Simone Bilesová si nie je istá, či bude štartovať na OH 2028 v Los Angeles. Vlani v Paríži získala zlato vo viacboji jednotlivkýň, v súťaži družstiev i v preskoku. Na OH 2020 v Tokiu odstúpila z finále súťaže družstiev. Nepredstavila sa ani vo viacboji jednotlivkýň argumentujúc psychickými problémami a prerušila kariéru.



„Momentálne sa sústredím na to, aby som sa dala mentálne i fyzicky dokopy a užívam si pauzu. Veľa ľudí hovorí, že je to iba krátka prestávka, no ďalší olympijský cyklus potrvá štyri roky. Je skvelé, že ďalšia olympiáda bude na americkej pôde v Los Angeles, momentálne však neviem povedať, či na nej budem ako súťažiaca alebo iba ako diváčka v hľadisku," citovala slová sedemnásobnej olympijskej šampiónky agentúra DPA.