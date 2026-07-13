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Bilič po 14 rokoch na lavičke Chorvátska: Som zrelší a skúsenejší
Biliča schválil riadiaci orgán chorvátskeho futbalu po krátkom oficiálnom rokovaní odbornej komisie pod vedením Božidara Šikiča.
Autor TASR
Záhreb 13. júla (TASR) - Chorvátsku futbalovú reprezentáciu povedie opäť po 14 rokoch ako hlavný tréner Slaven Bilič. Päťdesiatsedemročný kouč nahradil vo funkcii Zlatka Daliča, ktorý rezignoval po MS 2026. Vymenovanie staronového chorvátskeho kormidelníka potvrdil portál Sportske Novosti s odvolaním sa na Chorvátsky futbalový zväz (HNS)
Biliča schválil riadiaci orgán chorvátskeho futbalu po krátkom oficiálnom rokovaní odbornej komisie pod vedením Božidara Šikiča. Komisia dala Biličovi zelenú a oficiálne ho navrhla Výkonnej rade HNS. „Na návrh prezidenta Marijana Kustiča sa Výkonný výbor Chorvátskeho futbalového zväzu jednomyseľne rozhodol vymenovať Slavena Biliča za trénera chorvátskej reprezentácie, a to s plnou podporou technickej komisie HNS. Trénerovi prajeme veľa úspechov v jeho práci“, oznámil zväz.
Bilič viedol Chorvátsko medzi rokmi 2006 až 2012. Následne sa vydal na dráhu klubového futbalu. Postupne si vyskúšal angažmány v Besiktase Istanbul, West Hame United či vo Watforde. Naposledy viedol od júla 2023 do augusta 2024 saudskoarabský Al-Fateh a po konci v tomto klube bol bez trénerskej práce. „Som si vedomý vysokých očakávaní po skvelom období pod vedením Zlatka Daliča. Na to však musí byť pripravený každý, kto vedie Chorvátsko, pretože sme futbalová krajina, ktorá žije a dýcha svojou reprezentáciou. Mám veľkú dôveru v hráčov, ktorých máme k dispozícii. Je na mne, aby som vniesol energiu, ambície a odhodlanie, ktoré zabezpečia, že Chorvátsko zostane súčasťou futbalovej elity. Na túto výzvu sa nesmierne teším a cítim sa na ňu úplne pripravený. Ako zrelší a skúsenejší tréner než v roku 2006, ale s rovnakou motiváciou a túžbou, aby Chorvátsko bolo silným, odvážnym a úspešným tímom,“ uviedol Bilič.
Dalič pôsobil na lavičke Chorvátska od roku 2017. Jeho éra vyvrcholila postupom do finále MS 2018 v Rusku, o štyri roky neskôr v Katare doviedol Chorvátov k bronzu. Na prebiehajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku skončili „vatreni“ v šestnásťfinále, v ktorom podľahli Portugalsku 1:2.
Biliča schválil riadiaci orgán chorvátskeho futbalu po krátkom oficiálnom rokovaní odbornej komisie pod vedením Božidara Šikiča. Komisia dala Biličovi zelenú a oficiálne ho navrhla Výkonnej rade HNS. „Na návrh prezidenta Marijana Kustiča sa Výkonný výbor Chorvátskeho futbalového zväzu jednomyseľne rozhodol vymenovať Slavena Biliča za trénera chorvátskej reprezentácie, a to s plnou podporou technickej komisie HNS. Trénerovi prajeme veľa úspechov v jeho práci“, oznámil zväz.
Bilič viedol Chorvátsko medzi rokmi 2006 až 2012. Následne sa vydal na dráhu klubového futbalu. Postupne si vyskúšal angažmány v Besiktase Istanbul, West Hame United či vo Watforde. Naposledy viedol od júla 2023 do augusta 2024 saudskoarabský Al-Fateh a po konci v tomto klube bol bez trénerskej práce. „Som si vedomý vysokých očakávaní po skvelom období pod vedením Zlatka Daliča. Na to však musí byť pripravený každý, kto vedie Chorvátsko, pretože sme futbalová krajina, ktorá žije a dýcha svojou reprezentáciou. Mám veľkú dôveru v hráčov, ktorých máme k dispozícii. Je na mne, aby som vniesol energiu, ambície a odhodlanie, ktoré zabezpečia, že Chorvátsko zostane súčasťou futbalovej elity. Na túto výzvu sa nesmierne teším a cítim sa na ňu úplne pripravený. Ako zrelší a skúsenejší tréner než v roku 2006, ale s rovnakou motiváciou a túžbou, aby Chorvátsko bolo silným, odvážnym a úspešným tímom,“ uviedol Bilič.
Dalič pôsobil na lavičke Chorvátska od roku 2017. Jeho éra vyvrcholila postupom do finále MS 2018 v Rusku, o štyri roky neskôr v Katare doviedol Chorvátov k bronzu. Na prebiehajúcom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku skončili „vatreni“ v šestnásťfinále, v ktorom podľahli Portugalsku 1:2.