BILLA sa stala hlavným partnerom najvyššej slovenskej futbalovej ligy

Bratislava 24. júla (OTS) - Od sezóny 2023/2024 sa BILLA stáva hlavným partnerom Niké ligy, najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Sieť supermarketov tak rozširuje spoluprácu s Úniou ligových klubov, riadiacou organizáciou najvyššej futbalovej ligy, s ktorou od roku 2020 realizuje úspešný detský projekt Futbal v meste.Prehĺbenie spolupráce spoločnosti BILLA a Únie ligových klubov je prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce postavenej na projektovom partnerstve. Po štyroch ročníkoch spoločného projektu Futbal v meste, kde BILLA figuruje ako generálny partner, sa teraz sieť supermarketov stáva aj hlavným partnerom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. „“ povedal Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA.Sezóna 2023/2024 Niké ligy sa začína už o niekoľko dní – 28. júla, a potrvá do konca mája 2024. Titul v nej bude obhajovať Slovan Bratislava. Nové partnerstvo s BILLA vníma pozitívne aj Únia ligových klubov, ktorá je riadiacou organizáciou dvanástich profesionálnych futbalových tímov na Slovensku.uviedol Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.Zdroj: BILLA / Zľava Dávid Hubač, vedúci predajne BILLA; Marek Kravjar, BILLA; Marek Hamšík; Jana Gregorovičová, BILLA; Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA; Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ ÚLKSpoločnosť BILLA a Únia ligových klubov nadviazali spoluprácu ešte v roku 2020, keď zorganizovali prvý ročník projektu Futbal v meste. V ňom objavujú futbalové talenty do 11 rokov, motivujú deti k pohybu a vracajú futbal do ulíc slovenských miest. Zapájajú sa doň desiatky klubov a školských tímov chlapcov i dievčat, pričom pestrý sprievodný program vždy láka na jednotlivé turnaje aj množstvo návštevníkov. O víťazovi aktuálneho, štvrtého ročníka sa rozhodne vo finále 24. augusta v Bratislave, kde sa stretne 16 najlepších detských družstiev z celého Slovenska.Ambasádorom Futbalu v meste je svetová futbalová superhviezda a vzor pre mladé futbalové talenty Marek Hamšík. Okrem jeho pôsobenia vo Futbale v meste teraz BILLA nadväzuje s úspešným futbalistom aj širšiu spoluprácu v oblasti podpory zdravého životného štýlu.“ hovorí Marek Hamšík.