Birmingham a Budapešť sa uchádzajú o organizáciu ME 2026

Lausanne 20. júna (TASR) - Birmingham a Budapešť sa uchádzajú o usporiadanie atletických majstrovstiev Európy v roku 2026. V pondelok o tom informovala Európska atletika (EA).



Birmingham tento rok hostí Hry Commonwealthu, v hlavnom meste Maďarska sa na budúci rok uskutočnia majstrovstvá sveta v atletike. O dejisku ME 2026 rozhodne EA na svojom novembrovom zasadnutí.



Tohtoročný šampionát sa uskutoční v rámci multišportových ME v Mníchove (15. - 21. augusta). EA sa však po tomto šampionáte rozhodla nepokračovať v spoločnom projekte. "Veríme, že nezávislosť, ako to bolo do ME 2016, nám pomôže vytvoriť špeciálny atletický zážitok pre všetkých súťažiacich, fanúšikov a všetky ostatné zainteresované strany v našom športe," uviedol na oficiálnej stránke výkonný riaditeľ Európskej atletiky Christian Milz.



Atletika tak nasleduje príklad plaveckých športov, ktoré figurovali na multišportovom podujatí v roku 2018, ale tento rok si zorganizovali samostatný šampionát v Ríme.