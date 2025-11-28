Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
Birminghamská polícia zatkla dvoch fanúšikov Young Boys

Fanúšik Young Boys je počas zápasu Európskej ligy medzi Aston Villou a Young Boys v Birminghame v Anglicku vo štvrtok 27. novembra 2025 eskortovaný políciou zo štadióna. Foto: TASR/AP

Fanúšikovia švajčiarskeho tímu hádzali predmety vrátane rozbitých sedadiel a mincí na hráčov Villy aj na policajtov, pričom domáci útočník Donyell Malen bol zasiahnutý do hlavy.

Autor TASR
Birmingham 28. novembra (TASR) - Birminghamská polícia zatkla dvoch fanúšikov futbalového Young Boys Bernu v súvislosti s výtržnosťami počas zápasu Európskej ligy na pôde Aston Villy. Dvojica mala napadnúť samotných policajtov.

Fanúšikovia švajčiarskeho tímu hádzali predmety vrátane rozbitých sedadiel a mincí na hráčov Villy aj na policajtov, pričom domáci útočník Donyell Malen bol zasiahnutý do hlavy. Nepokoje vypukli počas prvého polčasu stretnutia, ktoré Villa nakoniec vyhrala 2:1.

V žiadnom prípade nebudeme tolerovať násilie na futbalových zápasoch. Väčšina divákov bola v dobrej nálade, ale malá menšina fanúšikov hostí bohužiaľ spôsobila násilie a narušila priebeh zápasu. Začalo sa vyšetrovanie a policajti prezerajú záznamy z telom nesených kamier a z kamier na štadióne týkajúce sa týchto nepokojov,“ citovala agentúra DPA nadporučíka Paula Minora.
