< sekcia Šport
Birminghamská polícia zatkla dvoch fanúšikov Young Boys
Fanúšikovia švajčiarskeho tímu hádzali predmety vrátane rozbitých sedadiel a mincí na hráčov Villy aj na policajtov, pričom domáci útočník Donyell Malen bol zasiahnutý do hlavy.
Autor TASR
Birmingham 28. novembra (TASR) - Birminghamská polícia zatkla dvoch fanúšikov futbalového Young Boys Bernu v súvislosti s výtržnosťami počas zápasu Európskej ligy na pôde Aston Villy. Dvojica mala napadnúť samotných policajtov.
Fanúšikovia švajčiarskeho tímu hádzali predmety vrátane rozbitých sedadiel a mincí na hráčov Villy aj na policajtov, pričom domáci útočník Donyell Malen bol zasiahnutý do hlavy. Nepokoje vypukli počas prvého polčasu stretnutia, ktoré Villa nakoniec vyhrala 2:1.
„V žiadnom prípade nebudeme tolerovať násilie na futbalových zápasoch. Väčšina divákov bola v dobrej nálade, ale malá menšina fanúšikov hostí bohužiaľ spôsobila násilie a narušila priebeh zápasu. Začalo sa vyšetrovanie a policajti prezerajú záznamy z telom nesených kamier a z kamier na štadióne týkajúce sa týchto nepokojov,“ citovala agentúra DPA nadporučíka Paula Minora.
Fanúšikovia švajčiarskeho tímu hádzali predmety vrátane rozbitých sedadiel a mincí na hráčov Villy aj na policajtov, pričom domáci útočník Donyell Malen bol zasiahnutý do hlavy. Nepokoje vypukli počas prvého polčasu stretnutia, ktoré Villa nakoniec vyhrala 2:1.
„V žiadnom prípade nebudeme tolerovať násilie na futbalových zápasoch. Väčšina divákov bola v dobrej nálade, ale malá menšina fanúšikov hostí bohužiaľ spôsobila násilie a narušila priebeh zápasu. Začalo sa vyšetrovanie a policajti prezerajú záznamy z telom nesených kamier a z kamier na štadióne týkajúce sa týchto nepokojov,“ citovala agentúra DPA nadporučíka Paula Minora.