Bisseck sa nepridá k reprezentácii pre zranenie, nahradí ho Kehrer

Mníchov 1. júna (TASR) - Nemecký futbalista Yann Aurel Bisseck sa nepripojí k nemeckému národnému tímu na finálový turnaj Ligy národov pre svalové problémy. Oznámila to v nedeľu Nemecká futbalová federácia (DFB). Nahradí ho Thilo Kehrer.



Obranca Interu Miláno nastúpil v sobotnom finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain (0:5) v 53. minúte, no o deväť minút neskôr ho pre zranenie vystriedali. Hráč si držal stehno a kamery zachytili, ako si utiera slzy. Bisseck možno vynechá aj majstrovstvá sveta klubov, turnaj sa začne 14. júna.



Obranca Monaka Kehrer naposledy hral za Nemecko v júni 2023 a tréner Julian Nagelsmann ho povolal po prvý raz. Nemci sa zhromaždili v tréningovom kempe v bavorskom Herzogenaurachu, finálové podujatie Ligy národov sa uskutoční 4. až 8. júna. Nemecko nastúpi v stredu v semifinále proti Portugalsku, víťaz sa vo finále stretne buď so šampiónom z rokov 2020-2021 Francúzskom alebo s obhajcom titulu Španielskom.