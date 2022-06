Bissouma mieri z Brightonu do Tottenhamu

Londýn 14. júna (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur sa dohodlo s konkurenčným Brightonom na prestupe stredopoliara Yvesa Bissoumu. "Spurs" zaplatia za reprezentanta Mali 25 miliónov libier. Ešte v tomto týždni by mal na novom pôsobisku absolvovať vstupnú lekársku prehliadku, informovala agentúra DPA.



Dvadsaťpäťročný Bissouma má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej pomohol Brightonu k historickému deviatemu miestu v Premier League. O jeho služby sa okrem Tottenhamu zaujímali aj ďalšie anglické veľkokluby. Bissouma prišiel do Brightonu v roku 2018 za 15 miliónov libier z francúzskeho Lille, za "Seagulls" odvtedy odohral 124 zápasov vo všetkých súťažiach. V minulej sezóne si v najvyššej anglickej súťaži pripísal 26 štartov. Kontrakt s Brightonom by mu vypršal o rok.



Bissouma sa stane treťou letnou posilou tímu trénera Antonia Conteho, ktorý už pred ním angažoval chorvátskeho krídelníka Ivana Perišiča z Interu Miláno a anglického reprezentačného brankára Frasera Forstera zo Southamptonu.