Bitka gigantov pre United, Ten Hag: Môžeme zdolať každého

Bratislava 24. februára (TASR) - Súboj gigantov v play off o osemfinále Európskej ligy vyhrali futbalisti Manchestru United, ktorí v druhom polčase domácej odvety proti FC Barcelona predviedli obrat na 2:1. Po súčte s minulotýždňovou remízou 2:2 na Camp Nou postúpili ďalej, pričom podľa ich trénera Erika ten Haga sa po skalpe katalánskeho veľkoklubu nemusia obávať žiadneho súpera.



United natiahli sériu bez prehry na deväť zápasov. Po polčase pritom prehrávali, keď po faule Bruna Fernandesa premenil jedenástku aj so šťastím Robert Lewandowski. Okamžite po prestávke však vyrovnal Fred a v 73. minúte sa presadil striedajúci Antony, ktorý sa na trávniky vrátil po zranení vo veľkom štýle. Brazílčan strelil svoj najdôležitejší gól za United od septembrového príchodu z Ajaxu Amsterdam. "Úžasný večer. Spravili sme ďalší obrovský krok. Vyslali sme fanúšikom signál, že sme z United opäť vybudovali silné mužstvo. Keď sme dokázali prejsť cez Barcelonu, sme schopní zdolať hocijakého súpera," rozplýval sa kouč United.



Slávny anglický klub nezískal trofej už šesť rokov. Čakanie môže ukončiť v nedeľu vo finále anglického Ligového pohára proti Newcastlu United. Ten Hag tvrdí, že víťazstvo nad Barcelonou dodá hráčom obrovské sebavedomie. "Máme v mužstve niekoľko skvelých osobností. Ale na prvom mieste je kolektív, v ktorom má každý vrátane náhradníkov svoje miesto. Práve oni dnes priniesli na ihrisko energiu, kvalitu a hrali dôležitú rolu pri našom obrate," dodal ten Hag, ktorého zverenci nenašli premožiteľa na Old Trafford už v osemnástom zápase v sérii.



Barcelona utrpela prvú prehru od 26. októbra, keď nestačila v skupinovej fáze Ligy majstrov na Bayern Mníchov (0:3). Z elitnej súťaže "spadla" do EL, jej účinkovanie sa však skončilo už pred bránami osemfinále. V lige mieri "Barca" za titulom, na medzinárodnej scéne si však musí počkať minimálne ďalší rok. "Myslím si, že nás od postupu delili detaily. Musíme sa poučiť z chýb a zlepšiť sa. Ublížil nám vyrovnávajúci gól, prišiel príliš skoro po prestávke po našej strate lopty. United nás prevýšili v osobných súbojoch a to rozhodlo. Je to pre nás veľké sklamanie. Nezostáva nám však nič iné, ako sa sústrediť na ďalšie súťaže," uviedol podľa AFP tréner Barcelony Xavi.