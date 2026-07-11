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BITKA POČAS TRÉNINGU: Do konfliktu sa dostali basketbalisti Miami Heat
Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov.
Autor TASR
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Los Angeles 11. júla (TASR) - Podľa zámorských médií prišlo k fyzickej potýčke medzi basketbalistom Miami Heat Bamom Adebayom a bývalým spoluhráčom Tylerom Herrom počas tréningu v Las Vegas.
Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov. Podľa The Athletic prišlo najskôr k slovnej výmene názorov, následne Adebayo udrel svojho ex-spoluhráča. Potenciálnym spúšťačom konfliktu boli kritické komentára Herra na sociálnych sieťach po výmene do Milwaukee Bucks. Informovala agentúra AFP.
Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov. Podľa The Athletic prišlo najskôr k slovnej výmene názorov, následne Adebayo udrel svojho ex-spoluhráča. Potenciálnym spúšťačom konfliktu boli kritické komentára Herra na sociálnych sieťach po výmene do Milwaukee Bucks. Informovala agentúra AFP.