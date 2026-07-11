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BITKA POČAS TRÉNINGU: Do konfliktu sa dostali basketbalisti Miami Heat

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Hráč Miami Heat Tyler Herro. Foto: TASR/AP

Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov.

Autor TASR
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Los Angeles 11. júla (TASR) - Podľa zámorských médií prišlo k fyzickej potýčke medzi basketbalistom Miami Heat Bamom Adebayom a bývalým spoluhráčom Tylerom Herrom počas tréningu v Las Vegas.

Vedenie klubu NBA si je vedomé tejto udalosti, no zatiaľ sa rozhodlo nekomentovať počínanie oboch hráčov. Podľa The Athletic prišlo najskôr k slovnej výmene názorov, následne Adebayo udrel svojho ex-spoluhráča. Potenciálnym spúšťačom konfliktu boli kritické komentára Herra na sociálnych sieťach po výmene do Milwaukee Bucks. Informovala agentúra AFP.
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