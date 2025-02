Bitshiabu z Lipska nehral v Augsburgu, lebo zmeškal tímový autobus

Lipsko 15. februára (TASR) - Futbalista El Chadaille Bitshiabu z FC Lipsko vynechal piatkový bundesligový zápas v Augsburgu, pretože meškal na autobus. V sobotu to prezradil tréner Lipska Marco Rose pre televíznu stanicu DAZN.



Rose uviedol, že Bitshiabu mal byť v zostave, ale 19-ročný francúzsky obranca sa v to ráno nedostavil včas na odchod tímového autobusu na letisko. "Chad zmeškal odchod autobusu a teda aj let," povedala Rose.



Bitshiabu sa napriek tomu mohol dopraviť na zápas autobusom. Lipsko je od Augsburgu vzdialené približne štyri hodiny cesty a zápas sa hral až o 20.30. Francúz v tejto sezóne odohral 11 ligových zápasov, v Augsburgu mal šancu nastúpiť v základnej jedenástke. Kapitán Willi Orban pykal za červenú kartu v minulotýždňovom zápase proti St. Pauli, Benjamin Henrichs, Xaver Schlager, Assan Ouedraogo a Antonio Nusa sa zranili.