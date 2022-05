Bjalončík zamieril do Michaloviec: Potreboval som nový impulz

Michalovce 18. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Bjalončík zamieril z materského klubu HK Poprad do HK Dukla Ingema Michalovce. "Potreboval som už nový impulz, novú výzvu a tú som našiel práve v Michalovciach," uviedol pre klubovú stránku.



Pre 23-ročného stredného útočníka pôjde o prvú zmenu klubu v rámci slovenskej extraligy. "Bude to moja prvá skúsenosť s iným klubom v lige. Veľmi sa teším na pôsobenie v Michalovciach," uviedol.



V základnej časti sezóny 2021/2022 odohral za Poprad 40 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 18 kanadských bodov za 10 gólov a 8 asistencií. Individuálne sa mu vydarila play off, v ktorej dosiahol priemer bod na zápas. V siedmich stretnutiach mal bilanciu 3+4. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 193 stretnutí so ziskom 86 kanadských bodov (42+44).