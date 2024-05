Bjelica po prehre 3:4 s Bochumom skončil na lavičke Unionu Berlín

Berlín 6. mája (TASR) - Zostupom ohrozený nemecký futbalový klub Union Berlín ukončil v pondelok spoluprácu s hlavným trénerom Nenadom Bjelicom. Chorvátovi sa stala osudnou nedeľná domáca prehra 3:4 s VfL Bochum, po ktorej zanechal mužstvo z hlavného mesta Nemecka na 15. mieste tabuľky najvyššej súťaže.



Dve kolá pred koncom sezóny má Union už iba jednobodový náskok pred šestnástym Mainzom, ktorý figuruje na barážovej pozícii. V Bundeslige sa ho pokúsi zachrániť Marco Grote, ktorého vedenie klubu dočasne dosadilo do funkcie kormidelníka po Bjelicovom odvolaní. Informovala o tom agentúra DPA.



Bjelica viedol Union od novembra minulého roka, keď na lavičke nahradil Ursa Fischera. Ten doviedol tím prvýkrát v histórii do skupinovej fázy Ligy majstrov, no v Bundeslige sa Berlínčania pod jeho vedením trápili.