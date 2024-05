Bjelica údajne skončí po sezóne na lavičke Unionu Berlín

Berlín 1. mája (TASR) - Chorvátsky futbalový tréner Nenad Bjelica údajne opustí po prebiehajúcej sezóne Union Berlín. Päťdesiatdvaročný kouč vystriedal v novembri Ursa Fischera, no nedokázal napraviť nevydarený štart sezóny. Informovali o tom nemecké média.



Unionu patrí tri kolá pred koncom súťaže 14. miesto, no od účasti v baráži o zotrvanie ho delia iba dva body. Podľa zdroja dokonca vedenie Berlínčanov zvažovalo ukončenie spolupráce s Bjelicom už pred nedeľňajším súbojom s VfL Bochum, ktorý je o priečku nižšie s rovnakým počtom bodov. Agentúra DPA požiadala Union o reakciu, no klub sa nevyjadril.



Chorvátsky kouč sa zviditeľnil po januárovom zápase s Bayernom Mníchov, keď v 74. minúte udrel rukou do tváre domáceho krídelníka Leroya Saneho, za čo dostal od rozhodcu červenú kartu. Disciplinárna komisia Nemeckého futbalového zväzu (DFB) ho následne potrestala trojzápasovým dištancom a pokutou vo výške 25.000 eur. "Sane ma provokoval, keď prišiel do blízkosti technickej zóny. Červenú kartu však akceptujem. To, čo som spravil, sa nedá nijako ospravedlniť a tolerovať," kajal sa Bjelica po incidente.