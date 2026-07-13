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Björck podpísal s Winnipegom trojročný nováčikovský kontrakt

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ak sa udrží v prvom tíme, ročne zarobí v priemere 1,075 milióna dolárov.

Autor TASR
Winnipeg 13. júla (TASR) - Švédsky hokejista Viggo Björck podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom NHL Winnipeg Jets. Ak sa udrží v prvom tíme, ročne zarobí v priemere 1,075 milióna dolárov.

Už v nedeľu švédske médiá informovali, že 18-ročný center ukončil pôsobenie v tíme Djurgarden IF a zamieri do Winnipegu, ktorý ho nedávno draftoval v 1. kole z ôsmeho miesta. V kempe Jets bude bojovať o miesto v hlavnom tíme.

Björck odohral v sezóne 2025/26 v drese Djurgardenu v najvyššej švédskej súťaži SHL 42 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal deväť asistencií. Zažiaril na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Minnesote, kde Švédi v januári získali zlato. Björck k prvému titulu „troch koruniek“ na juniorskom šampionáte od roku 2012 prispel deviatimi bodmi (3+6) v siedmich dueloch.

Šikovný útočník sa následne v drese Tre Kronor predstavil aj na tohtoročných mužských majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde nastupoval v prvom útoku spoločne s Lucasom Raymondom a Ivarom Stenbergom. Švédi vypadli vo štvrťfinále s domácimi Švajčiarmi, Björck na turnaji strelil v ôsmich zápasoch jeden gól a pridal päť asistencií.
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