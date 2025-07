Björnfot podpísal na rok dvojcestnú zmluvu s Floridou

Fort Lauderdale 18. júla (TASR) - Švédsky hokejový obranca Tobias Björnfot podpísal novú dvojcestnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Florida Panthers. Dvadsaťštyriročný bek si predĺži pôsobenie v organizácii úradujúceho šampióna minimálne o rok, pričom platový strop „zaťaží“ sumou 775.000 dolárov.



Björnfot strávil väčšinu uplynulej sezóny na farme Floridy v Charlotte, kde hral spolu so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom. Checkers podľahli vo finále play off o Calderov pohár Abbotsfordu Cancuks (2:4 na zápasy). Za hlavný tím odohral 14 stretnutí bez bodového zápisu. Jeho kariéra v zámorí je zatiaľ sklamaním, keďže Švéd patril medzi najväčšie nádeje draftového ročníka 2019. Vtedy si ho v 1. kole vybralo z celkovej 22. pozície Los Angeles Kings. V organizácii „kráľov“ sa príliš nepresadil, rovnako ani počas krátkej zastávky vo Vegas Golden Knights. Novú dohodu Björnfota s „pantermi“ potvrdil portál The Hockey News.