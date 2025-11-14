< sekcia Šport
Mladá Boleslav porazila Olomouc 4:1, Gríger 1+1
Skóroval aj jeho krajan Róbert Lantoši, jeho České Budějovice však doma podľahli poslednému Litvínovu 2:3 po predĺžení.
Autor TASR
Praha 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Gríger prispel gólom k víťazstvu Mladej Boleslavi nad Olomoucom 4:1 v piatkom 22. kole českej ligy, pripísal si aj asistenciu. Skóroval aj jeho krajan Róbert Lantoši, jeho České Budějovice však doma podľahli poslednému Litvínovu 2:3 po predĺžení.
22. kolo českej extraligy
Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 2:3 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 8. Olesen, 39. LANTOŠI – 35. Hännikäinen, 42. Koblasa, 63. D. Kaše
BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Góly: 28. GRÍGER, 29. Lakatoš (GRÍGER), 34. Pavlík, 43. Berglund – 3. Fridrich
