Vedenie BKM Lučenec podpísal s trénerom P. Jankovičom nový kontrakt

Lučenec 24. januára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BKM Lučenec podpísalo s trénerom Petrom Jankovičom nový kontrakt až do konca sezóny 2021/2022.



V súčasnosti aj asistent trénera slovenskej ženskej reprezentácie prišiel k "Novohradčanom" v lete ako náhrada za Srba Gorana Miljeviča. Lučenec sa pod jeho vedením zaradil k najpríjemnejším prekvapeniam tohto ročníka Slovenskej basketbalovej ligy, svedčí o tom momentálne druhé miesto v tabuľke. Aj z tohto pohľadu nebol dôvod na nepredĺženie spolupráce. "Sme veľmi radi, že tréner Peter Jankovič pokračuje v Lučenci aj naďalej. Doterajšia spolupráca s ním bola výborná. Verím, že pod jeho vedením bude družstvo naďalej úspešne reprezentovať náš klub, mesto, partnerov a našich vynikajúcich fanúšikov," prezradil prezident BKM Michal Matala.



Jankovič sa po šiestich rokoch vrátil späť do mužského basketbalu, počas doterajšieho pôsobenia v Lučenci sa predstavil aj na All Star zápase SBL, kde viedol tím Slovákov. "Som veľmi rád, že som sa dohodol s klubom na pokračovaní zmluvy. Vážim si vedenie klubu za ponúknutú šancu a ďakujem skvelým fanúšikom za prijatie a podporu, ktorú nám dávajú v každom zápase," citoval portál basketliga.sk trénera Lučenca.