Blackman podľa očakávania v nominácii panamskej reprezentácie
Autor TASR
Panama 26. mája (TASR) - Futbalový obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava je v záverečnej nominácii Panamy na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade. Klub o tom informoval na svojom webe skslovan.com.
Zaradenie 28-ročného hráča do národného tímu trénera Thomasa Christiansena bolo očakávané. Pravý obranca je dlhodobo stabilnou súčasťou reprezentácie a strelil víťazný gól v rozhodujúcom kvalifikačnom zápase so Salvadorom (3:0).
Panama sa na záverečnom turnaji MS predstaví po druhýkrát v histórii, keď nadviaže na účasť z roku 2018. V L-skupine ju čakajú Ghana (18.6.), Chorvátsko (24.6.) a na záver Anglicko (27.6.). „Deň, keď sme postúpili na majstrovstvá sveta, radím spolu s postupom do Ligy majstrov medzi dva najsilnejšie pocity doterajšej kariéry. Majstrovstvá sveta a Liga majstrov sú najviac, čo môžeme v tomto športe zažiť, dve najväčšie súťaže na reprezentačnej a klubovej úrovni. Je to ako splnený sen, každý futbalista túži dostať sa so svojou krajinou na svetový šampionát. Ak ste šťastný vo svojom klube a darí sa vám, tak ste platnejší aj pre reprezentáciu. Môžem v nej čerpať zo sebadôvery zo Slovana, kde pravidelne hrávam a mám s každým dobré vzťahy. Neskutočne sa na majstrovstvá sveta teším, verím, že tam zažijeme skvelý turnaj,“ povedal Cesar Blackman.
