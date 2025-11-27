< sekcia Šport
Blackman podpísal novú zmluvu do roku 2028: „Slovan mi dal všetko“
Dvadsaťsedemročný pravý obranca sa nedávno so svojou krajinou radoval z postupu na MS 2026 a teraz urobil vo svojej kariére ďalší krok.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Panamský futbalový reprezentant Cesar Blackman predĺžil zmluvu s bratislavským Slovanom do konca sezóny 2027/28. Vo štvrtok, v deň duelu KL s Rayom Vallecano, to slovenský majster oznámil na svojich kanáloch.
Dvadsaťsedemročný pravý obranca sa nedávno so svojou krajinou radoval z postupu na MS 2026 a teraz urobil vo svojej kariére ďalší krok. „Ako som už viackrát povedal, v Bratislave a v Slovane sa cítim veľmi dobre, som tu šťastný. Slovan mi dal všetko, získal som veľa hernej sebadôvery, zažil som v ňom jeden z dvoch najsilnejších momentov kariéry v podobe postupu do Ligy majstrov. Od prvého dňa ma na Tehelnom poli prijali ako jedného zo svojich, cítim sa tu ako súčasť rodiny. Verím, že ďalšie dobré veci sú pred nami, teším sa na to,“ vyhlásil Blackman pre web Slovana.
Pôvodný kontrakt bol platný len do konca aktuálnej sezóny. „Zazmluvnenie Cesara Blackmana na dlhšie obdobie patrilo medzi naše priority. Prakticky hneď od svojho príchodu sa zaradil medzi opory a podáva stabilne kvalitné výkony. Vďaka nášmu účinkovaniu v Európe i reprezentačným štartom o Cesara dlhšie evidujeme záujem zo zahraničných klubov, je to hráč, ktorý je svojimi parametrami zaujímavý pre medzinárodný futbal. Nesmierne sa teším z úspechu, ktorý Cesar dosiahol so svojou krajinou, ktorá po jeho góle postúpila na majstrovstvá sveta. Obaja sme sa zhodli, že chceme pokračovať v našej úspešnej ceste. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na novej zmluve do konca sezóny 2027/28, a že máme v kádri muža, ktorý postúpil na majstrovstvá sveta a môže meno klubu reprezentovať aj na najvyššej svetovej úrovni,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Blackman prišiel medzi „belasých“ pred začiatkom sezóny 2023/24. V slovenskej najvyššej súťaži predtým pôsobil v Dunajskej Strede. V drese Slovana si doposiaľ pripísal 104 štartov.
