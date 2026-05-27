Blahút pomohol k výhre Slovácka v 1. barážovom zápase s Brnom

SK Artis Brno - 1. FC Slovácko 1:4 (1:1).

Brno 27. mája (TASR) - Futbalisti 1.FC Slovácko sa priblížili k zotrvaniu v najvyššej českej súťaži aj na sezónu 2026/2027. V úvodnom barážovom stretnutí triumfovali na trávniku Artisa Brno 4:1. Za hostí zaznamenal presný zásah slovenský stredopoliar Patrik Blahút. Odveta je na programe v nedeľu 31. mája o 13.00 h.



baráž o účasť v českej lige - 1. zápas:

Góly: 30. Jeřábek - 43. Marinelli, 57. Ndefe, 74. Havlík, 76. BLAHÚT

/P. Blahút skóroval v 76. minúte, v 77. minúte dostal ŽK a hral do 89. minúty, M. Koscelník (obaja Slovácko) hral od 84. minúty a v 87. minúte dostal ŽK/
