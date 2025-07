Blake Wheeler oficiálne oznámil ukončenie kariéry

New York 20. júla (TASR) - Tridsaťosemročný americký hokejista Blake Wheeler oficiálne oznámil ukončenie svojej bohatej kariéry. Hoci naposledy hral v máji 2024 za New York Rangers a svoj koniec naznačil už viackrát, oficiálne sa rozlúčil až teraz.



Wheeler sa zranil na začiatku zápasu proti Montrealu Canadiens (7:4) 16. februára 2024. Vynechal viac ako tri mesiace, potom figuroval v jednom zo zápasov finále Východnej konferencie proti Floride Panthers. „Takmer okamžite po minulom roku som vedel, že je koniec. Len som sa neponáhľal s oficiálnym oznámením ani ničím podobným. Po zranení a spôsobe, akým sa to všetko minulý rok skončilo, som jednoducho nemal energiu. Teraz si užívam otcovstvo, trochu som spomalil a trávim čas s rodinou. Natrhol som si väzy na oboch stranách členka a potom som si zlomil aj lýtkovú kosť. Hneď ako som sa zranil som mal pocit, že toto bude môj posledný rok ako hráča,“ citovali Wheelera zámorské médiá.



Americký krídelník hral 12 sezón za Winnipeg Jets a niekoľko rokov bol kapitán tímu. Okrem NY Rangers pôsobil aj v Bostone Bruins a Atlante Thrashers.