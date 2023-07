Blaszczykowski oznámil koniec kariéry: Každá cesta má svoj koniec

Krakov 21. júla (TASR) - Poľský futbalista Jakub Blaszczykowski oznámil koniec profesionálnej kariéry. Bývalý hráč Borussie Dortmund odohral v Bundeslige 235 zápasov a za národný tím Poľska si pripísal 109 štartov, v ktorých strelil 29 gólov.



"Každá cesta má svoj koniec. Urobil som ťažké rozhodnutie ukončiť kariéru. Ďakujem za obrovskú podporu, ktorej sa mi dostávalo na každom kroku," uviedol Blaszczykowski na sociálnej sieti.



Blaszczykowski začal svoju kariéru vo Wisle Krakov, do Dortmundu prišiel v roku 2007 a odohral za Borussiu 10 sezón. V sezóne 2015/16 odišiel na hosťovanie do talianskej Fiorentiny, v roku 2016 prestúpil na tri sezóny do VfL Wolfsburg a následne sa vrátil do Wisly. Poľský futbalista pomohol v roku 2019 zachrániť trinásťnásobného poľského majstra pred bankrotom, keď po návrate odkúpil štvrtinu akcií klubu. S profesionálnym futbalom sa rozlúči 5. augusta na domácom štadióne v 3. kole druhej najvyššej poľskej súťaže.



Poľský krídelník odohral v nemeckej Bundeslige 235 zápasov. V počte duelov za národný tím zaostáva iba za Robertom Lewandowskim (142 štartov).