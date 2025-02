Blatter je presvedčený o svojej nevine: Som pripravený bojovať

Ženeva 26. februára (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter trvá na svojej nevine pred pondelkovým zasadnutím súdu vo švajčiarskom Muttenzi. Spolu s Michelom Platinim, prezidentom Európskej futbalovej únie (UEFA) v rokoch 2007 až 2015, boli zbavení obvinení vo veci finančného podvodu ešte v roku 2022. Prokuratúra však proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie.



"Viem bojovať ak budem musieť a som odhodlaný túto vec konečne uzavrieť," povedal pre DPA. Prokuratúra žiadala v roku 2022 odňatie slobody na viac ako rok za nezákonnú platbu 2 miliónov frankov (približne 2,1 milióna eur), ktorú mal obdržať od Blattera sám Platini. Po šesťročnom vyšetrovaní a následnom zasadnutí súdu však uznali oboch za nevinných.



Prokuratúra však spochybnila vysvetlenie Blattera, že išlo o nesplatené poplatky za Platiniho poradenskú prácu a vyžiadala si ďalšie prešetrenie. To sa začne v pondelok 3. marca, finálny verdikt by mal prísť zhruba o tri týždne neskôr. Osemdesiatosemročný Švajčiar, tvrdí že platba bola v súlade so zákonom.