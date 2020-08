Blatter obvinil Infantina zo sprisahania: Platini bol cieľom, nie ja

Zürich 29. augusta (TASR) - Bývalého prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera na budúci týždeň čaká pojednávanie vo veci zneužitia právomocí pri platbe Michelovi Platinimu. Švajčiar považuje obvinenia za vykonštruované, no podľa jeho slov nebol cieľom on, ale niekdajší šéf Európskej futbalovej únie (UEFA) Platini.



Blatter v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 obvinil súčasnú hlavu FIFA Gianniho Infantina zo sprisahania. "Jeho cieľom som nebol ja, ale Platini. On jediný mohol ohroziť Infantinovu kandidatúru na post prezidenta, pretože ja som odstúpil," citoval Blattera portál insideworldfootball.com.



Blatter čelí problémom za tajnú platbu dvoch miliónov švajčiarskych frankov pre Platiniho, ktorú ani jeden nevie vierohodne vysvetliť. Etická komisia FIFA za to obom zakázala činnosť vo futbale, Blatterovi na šesť a Platinimu na štyri roky. Napriek blížiacemu sa súdu Švajčiar nemá obavy z výsledku ani potenciálneho trestu odňatia slobody: "Nebojím sa ničoho. Pôjde iba o výsluch, aby som sa dostal do väzenia, musel by som spáchať niečo veľmi vážne. Teraz si užívam život a na väzenie vôbec nemyslím."