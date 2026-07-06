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Blatter odsúdil údajný politický vplyv ohľadom trestu Baloguna
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.
Autor TASR,aktualizované
New York 6. júla (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter odsúdil údajný vplyv amerického prezidenta Donalda Trumpa na to, že FIFA pozastavila platnosť červenej karty pre amerického hráča Folarina Baloguna na prebiehajúcich MS.
„Červené karty sa nerušia telefonátmi politikov. Rušia sa podľa pravidiel, dôkazov a v súlade s nezávislosťou príslušných orgánov,“ uviedol Blatter na sociálnej sieti X. „Ak prezident USA zasiahne do práce prezidenta FIFA, a hráč je náhle zbavený červenej karty pred zápasom play off na MS, nemôžeme si nepoložiť otázku 'Quo vadis, FIFA?' (kam kráčaš, FIFA?). Futbal sa nikdy nesmie stať ihriskom politickej moci,“ pokračoval 90-ročný bývalý funkcionár.
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. FIFA pozastavila zákaz štartu na skúšobnú dobu jedného roka, čo znamená, že prípadné porušenie podmienky môže nastať po skončení turnaja. V tom prípade by Balogun dostal dištanc až v reprezentačnom dueli mimo mundialu. Zámorské médiá zároveň prišli s informáciou, že Trump telefonoval ohľadom tejto záležitosti s prezidentom FIFA Giannim Infantinom.
Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) vyjadril prekvapenie z rozhodnutia ohľadom Baloguna a rozhodnutia FIFA vyvolalo aj všeobecnú vlnu kritiky. Dvadsaťpäťročný útočník AS Moanco je kľúčovým hráčom domáceho tímu a na turnaji už skóroval trikrát. Jeho návrat zvyšuje šancu na prvú americkú účasť vo štvrťfinále od roku 2002.
Podľa britských médií konala FIFA na základe článku 27 svojho disciplinárneho kódexu, ktorý jej v podstate dáva právo veta nad verdiktom rozhodcu. V rámci MS bol tento postup využitý tretíkrát v histórii. Najprv vo finále MS 1962, kde mohol napriek červenej karte zo semifinále nastúpiť Garrincha za Brazíliu, ktorá zdolala v boji o titul Československo 3:1. Ďalšia výnimka bola udelená až v rámci prebiehajúcich MS, a to v prospech hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda. Ten mal vynechať úvodné dve stretnutia na základe trojzápasového dištancu z kvalifikácie. The Guardian pripomenul, že Ronaldo navštívil Biely dom týždeň pred zrušením trestu.
„Červené karty sa nerušia telefonátmi politikov. Rušia sa podľa pravidiel, dôkazov a v súlade s nezávislosťou príslušných orgánov,“ uviedol Blatter na sociálnej sieti X. „Ak prezident USA zasiahne do práce prezidenta FIFA, a hráč je náhle zbavený červenej karty pred zápasom play off na MS, nemôžeme si nepoložiť otázku 'Quo vadis, FIFA?' (kam kráčaš, FIFA?). Futbal sa nikdy nesmie stať ihriskom politickej moci,“ pokračoval 90-ročný bývalý funkcionár.
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. FIFA pozastavila zákaz štartu na skúšobnú dobu jedného roka, čo znamená, že prípadné porušenie podmienky môže nastať po skončení turnaja. V tom prípade by Balogun dostal dištanc až v reprezentačnom dueli mimo mundialu. Zámorské médiá zároveň prišli s informáciou, že Trump telefonoval ohľadom tejto záležitosti s prezidentom FIFA Giannim Infantinom.
Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) vyjadril prekvapenie z rozhodnutia ohľadom Baloguna a rozhodnutia FIFA vyvolalo aj všeobecnú vlnu kritiky. Dvadsaťpäťročný útočník AS Moanco je kľúčovým hráčom domáceho tímu a na turnaji už skóroval trikrát. Jeho návrat zvyšuje šancu na prvú americkú účasť vo štvrťfinále od roku 2002.
Podľa britských médií konala FIFA na základe článku 27 svojho disciplinárneho kódexu, ktorý jej v podstate dáva právo veta nad verdiktom rozhodcu. V rámci MS bol tento postup využitý tretíkrát v histórii. Najprv vo finále MS 1962, kde mohol napriek červenej karte zo semifinále nastúpiť Garrincha za Brazíliu, ktorá zdolala v boji o titul Československo 3:1. Ďalšia výnimka bola udelená až v rámci prebiehajúcich MS, a to v prospech hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda. Ten mal vynechať úvodné dve stretnutia na základe trojzápasového dištancu z kvalifikácie. The Guardian pripomenul, že Ronaldo navštívil Biely dom týždeň pred zrušením trestu.