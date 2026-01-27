Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blatter varoval fanúšikov, aby nechodili na MS do USA

Sepp Blatter, archívna fotka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Príčinou má byť prísna migračná politika USA.

Autor TASR
Bern 27. januára (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter podporil výzvu voči fanúšikom na bojkot majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. Príčinou má byť prísna migračná politika USA.

Blatter reagoval na rozhovor, ktorý poskytol periodiku Tagesanzeiger švajčiarsky právnik a expert na boj proti korupcii Mark Pieth. „Pre futbalových fanúšikov mám jedinú radu. Držte sa preč od USA. Mark Pieth má pravdu,“ zverejnil Blatter na sociálnej sieti X.

Pieth predsedal v rokoch 1989-2013 pracovnej skupine, ktorá mala na starosti boj proti korupcii v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V rokoch 2011-13 zároveň pracoval vo FIFA. „Keď fanúšikovia vstúpia do USA, musia sa pripraviť na to, že ak sa miestnym silovým zložkám nebudú páčiť, hneď ich pošlú prvým letom domov. A aj to iba ak budú mať šťastie,“ pripomenul v rozhovore Pieth podľa DPA.
