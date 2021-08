Blattnerová nepostúpila z rozplavieb na 400 m voľným spôsobom

Tokio 26. augusta (TASR) - Slovenský paraplavkyňa Tatiana Blattnerová nepostúpila na PH 2020 z rozplavieb na 400 m voľným spôsobom. Vo štvrtkových pretekoch obsadila s časom 5:49,16 min 9. miesto.



Blattnerová začala dobre, po úvodných sto metroch sa držala na treťom mieste, potom však spomalila, hoci po 200 m ešte mala šancu na postup. V závere jej však už došli sily a doplávala desiata. O priečku vyššie ju posunula diskvalifikácia Argentínčanky Nadie Baezovej. "Bola som nesmierne nervózna. Dúfala som, že to bude lepšie, no nemala som svoj deň. Myslela som si, že plávam tisícku," povedala Blattnerová pre paralympic.sk.



V piatok ju čakajú rozplavby na 50 m v. sp. a potom 100 m prsia, znak a v. sp. "Určite sa chcem prebojovať v niektorej disciplíne do finále a zažiť veľké paralympijské preteky," uviedla Blattnerová.