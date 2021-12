Bledá získala titulový opasok do 57 kg na turnaji Oktagon 30

Oktagon 30, výsledky:



hlavná karta:



do 57 kg:



Tereza Bledá (ČR) - Mabelly Limaová (Braz.) /Bledá na TKO v 1. kole/



do 84 kg:



Matěj Peňáz (ČR) - Cheick Koné (Fr.) /Peňáz na TKO v 3. kole/



do 120 kg:



Tadej Dajčman (Slov.) - Daniel Dittrich (ČR) /Dajčman na submisiu v 1. kole/



do 77 kg:



Matúš Juráček (ČR) - Róbert Pukač (SR) /Juráček na body/



predeliminácie:



do 66 kg:



Jakub Tichota (ČR) - Dawid Kareta (Poľ.) /Tichota na body/



do 77 kg:



Mateusz Strzelczyk (Poľ.) - Emmanuel Dawa (Fr.) /Strzelczyk na submisiu v 1. kole/



do 93 kg:



Daniel Škvor (ČR) - Jhonathan Azevedo (Braz.) /Škvor na TKO v 1. kole/



do 66 kg:



Maté Sanikidze (Gruz.) - Aleksander Kolontaj (Ukr.) /Sanikidze na body/



do 86 kg:



Michal Plesník (SR) - Vito Špic (Slov.) /Plesník na KO v 1. kole/





Brno 31. decembra (TASR) - Česká bojovníčka Tereza Bledá získala titulový opasok v kategórii do 57 kg v československej organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 30 v Brne zdolala Brazílčanku Mabelly Limaovú na technické KO už po 49 sekundách. Bledá sa stala prvou ženskou šampiónkou organizácie.Na turnaji sa predstavili dvaja slovenskí bojovníci. Michal Plesník v prvom zápase predeliminačnej časti zdolal Slovinca Vita Špica po knokaute v 1. kole. Róbert Pukač prehral s Čechom Matúšom Juráčkom na body po troch kolách. Finančný bonus za výkon večera získal Čech Matěj Peňáz, ktorý zdolal Francúza Cheicka Koného po TKO v 3. kole.Organizátori turnaja museli viackrát zmeniť zloženie zápasov, keďže do účasti bojovníkov výrazne prehovorili zdravotné problémy. V snahe zvýšiť atraktívnosť podujatia pridali k štartovej listine štyri zápasy tzv. Oktagon Undeground, ktoré sa konali podľa upravených pravidiel MMA.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 31 je na programe 26. februára 2022 v Prahe. V titulovom zápase o šampióna v strednej váhe (do 84 kg) sa stretnú Slovák Samuel Krištofič s Čechom Patrikom Kinclom.