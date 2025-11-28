< sekcia Šport
Blijev je prvý Rus zo zlatom od zrušenia neutrálneho statusu
Blijevovi a jeho krajanom Medzinárodná džudistická federácia (IJF) vo štvrtok zrušila status neutrálnych športovcov, ktorý platil od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Abú Zabí 28. novembra (TASR) - Ajub Blijev sa stal prvým ruským džudistom, ktorý získal zlatú medailu od zrušenia štatútu neutrálneho športovca. Na turnaji Grand Slam 2025 v Abú Zabí triumfoval v kategórii do 60 kg, keď vo finále zdolal mongolského reprezentanta Ariunbolda Enchtaivana. Po finále mu zahrali ruskú hymnu.
Blijevovi a jeho krajanom Medzinárodná džudistická federácia (IJF) vo štvrtok zrušila status neutrálnych športovcov, ktorý platil od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Bielorusku, ktoré je vnímané ako spojenec Ruska, zrušili neutrálny status už v júni. Rozhodnutie prišlo napriek tomu, že na Ukrajine naďalej prebieha vojenský konflikt.
Ukrajinská federácia džuda rozhodnutie skritizovala a obvinila IJF zo „zjavného porušenia“ odporúčaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV). „Ukrajina platí životmi svojich občanov každý deň. Medzi obeťami sú športovci, tréneri, dobrovoľníci a deti,“ uviedla federácia vo vyhlásení na svojej webovej stránke. Podľa nej je rozhodnutie „v rozpore so zásadami mieru, spravodlivosti a zodpovednosti a podkopáva dôveru v medzinárodné športové inštitúcie“. Informáciu priniesla agentúra AFP.
